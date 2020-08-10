حارس إنبي: "كورونا" حرمتني من الانضمام للمنتخب.. وهدفي الاحتراف الخارجي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:27 م
محمود جاد
محمود جاد
علي نبوي
أكـد محمود جـاد حارس مرمى فريق إنبي، أنه يتمنى الانضمام لمنتخب مصر الأول أو الأوليمبي مستقبلا، مشيرًا إلى أنه يفكر في الاحتراف خارج مصر، مؤكدًا بأن الانضمام للأهلي أو الزمالك شرف كبير بالنسبة له.

وقال جاد في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "أحظى بتقدير كبير من جانب الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حلمي طولان، وأتمنى تقديم مستوى أفضل خلال المباريات المقبلة في مسابقة الدوري العام".

وأضاف حارس إنبي: "أفكر كثيرا في الاحتراف الخارجي، والانضمام للأهلي أو الزمالك شرف كبير".

وأكمل: "لا أحد يستطيع رفض الانضمام لأي نادٍ سواء الأهلي أو الزمالك بالطبع، ولكن لو وصلني عرض للاحتراف خارج مصر، سأتخذ تلك الخطوة ولكن لابد أن استمر بنفس المستوى".

وواصل جاد: "كنت سأنضم لمنتخب مصر قبل التوقف بسبب "كورونا"، وأتمنى الانضمام لصفوف المنتخب الأول أو الأليمبي".

وأعرب جاد عن سعادته بالأداء الذي ظهر عليه في الفترة السابقة، مؤكدًا أنه كان سعيد بردود أفعال الجميع، وأنه كان مستمتع بمباراة الأهلي وإنبي رغم خسارة فريقه.

وختم:" أتحمل جزء من المسئولية في هدف الأهلي الأول، ولكن لم اهتز مطلقا وأكملت المباراة بشكل جيد".

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محمود جاد مباراة الاهلي وإنبي كورون

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