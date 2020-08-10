5 فواكه صيفية مفيدة لمرضى الكلى.. أبرزها "البطيخ"





الكلى أحد أهم الأعضاء الحيوية بجسم الإنسان تساعد على تنقية الجسم من السموم والشوائب التي يتسبب تراكمها الكثير من المشكلات الصحية المزعجة، ويحتاج مريض الكلى الإهتمام بتناول بعض الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على الكلى وتقلل من فرص حدوث المضاعفات غير المرغوب بها.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية فواكه مفيدة لمريض الكلى، وفقًا لـ "Health line" الصحي.





1- التفاح

التفاح يحتوي على الكثير من العناصر والمغذيات الضرورية للجسم كما أنه يعد وجبة خفيفة صحية تحتوي على ألياف مهمة تسمى البكتين، قد يساعد البكتين في تقليل بعض العوامل التي ترفع خطر الإصابة بمشكلة تلف الكلى مثل ارتفاع نسبة السكر بالدم وكذلك ارتفاع الكوليسترول.





2- التوت

يحتوي التوت على فيتامين سي وك وأثبتت الدراسات مدى فعاليتهم في تحسين وظائف الكلى ما يقلل فرص التعرض لتكون الحصوات أو الإصابة بمشكلات الكلى لأخرى، كما أنه يعد مصدر مهم لمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والأنثوسيانين مما يحافظ على الكلى من الجذور الحرة التي تسبب العدوى والالتهاب، فضلًا عن أنه لا يؤثر على مستوى سكر الدم.





3- الأناناس

تحتوي العديد من الفواكه الاستوائية مثل البرتقال والموز والكيوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم، يعتبر الأناناس بديلاً حلوًا ومنخفض البوتاسيوم لمن يعانون من مشاكل في الكلى، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأناناس غني بالألياف والمنجنيز وفيتامين ج والبروميلين وهو إنزيم يساعد في تقليل الالتهاب، وجميعهم عناصر هامة للحفاظ على صحة الكلى.





4- العنب

يمثل العنب أحد أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي قد تحمي من الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية الخطيرة مثل أمراض القلب والسرطان وكذلك السكري كما أنها تقدم إضافة رائعة إلى نظام غذائي صديق للكلى لأنها منخفضة في الصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم.





5- البطيخ

يحتوي البطيخ على الكثير من العناصر والمغذيات والفيتامينات اللازمة للجسم، وأهم ما يميزه احتوائه على نسبة عالية من الماء لذلك هو يعطي الجسم الترطيب اللازم ويساعد على التخلص من البول والسموم التي قد تتراكم في الكلى وتتسبب في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة.