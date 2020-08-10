قوات فرنسا والنيجر تبحث عن قتلة عمال الإغاثة

في أوضح مؤشر حتى الآن على أن فرنسا تعتقد أن جماعة مسلحة كانت وراء الهجوم،

قال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا، إنه بدأ تحقيقًا للاشتباه في تورط جماعة إرهابية.