قوات فرنسا والنيجر تبحث عن قتلة عمال الإغاثة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
فتش جنود فرنسيون ونيجريون في مركز الزرافات والمنطقة المحيطة بها في النيجر، اليوم الاثنين، بحثا عن آثار مسلحين قتلوا ستة من عمال الإغاثة الفرنسيين، حسبما قال مصدر عسكري فرنسي.

قالت وكالة التعاون التقني والتنمية الخيرية، التي عملت لمساعدة الفئات الضعيفة في البلاد منذ عام 2010: "يجب ألا تمر هذه الجريمة النكراء دون عقاب، ولن تشتت انتباهنا عن التزامنا بدعم شعب النيجر"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

كما فتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقًا في الحادث، حيث نصب مهاجمون على دراجات نارية كمينا للجماعة أثناء مرورها عبر المحمية الواقعة على بعد 65 كيلومترا من العاصمة نيامي - وهي منطقة تعتبرها حكومة النيجر آمنة.

تم توظيف عمال الإغاثة الفرنسيين من قبل وكالة التعاون التقني والتنمية الخيرية. كما قتل سائق محلي يعمل لصالح مجموعة الإغاثة ومرشد. ووصفت منظمة وكالة التعاون التقني والتنمية جرائم القتل بأنها "بلا معنى وجبانة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء. لكن فرنسا ودولا أخرى حذرت الناس من السفر إلى أجزاء من النيجر حيث ينشط متشددون من بينهم بوكو حرام وفرع من تنظيم "داعش".

وقال المصدر العسكري: "العمليات العسكرية مستمرة اليوم".

في أوضح مؤشر حتى الآن على أن فرنسا تعتقد أن جماعة مسلحة كانت وراء الهجوم، قال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا، إنه بدأ تحقيقًا للاشتباه في تورط جماعة إرهابية.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على "تويتر": "إنه يشارك أسرهم حزنهم. إن تصميمنا على محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة حازم."

تعد المحمية الواقعة جنوب شرق نيامي موطنًا لآخر عدد كبير من الزرافة في غرب إفريقيا في البرية. في موسم الأمطار، تنتشر شجيرات الأكاسيا الخضراء الكثيفة في السهول الرملية المسطحة.

إنها نقطة جذب شهيرة في النيجر، وهي دولة شاسعة تقع على حدود سبع دول في منطقة غير مستقرة بما في ذلك ليبيا ومالي وتشاد والجزائر ونيجيريا.

وتنشر فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، 5100 جندي في المنطقة القاحلة جنوب الصحراء الكبرى منذ 2013. وللولايات المتحدة أيضًا جنود في النيجر. ومع ذلك، فإن عنف المتشددين في تصاعد.

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