عبير صبري تغازل جمهورها بصورة من داخل "توكتوك"

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نشرت الفنانة عبير صبري، صورة لها من داخل التوكتوك وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت" صبري"، في الصورة وكانت تجلس داخل "توكتوك"، وتركت شعرها الاسود الليث منسدلاً علي كتفيها، وكانت ترتدي فستان قط أبيض، وإعتمدت علي مكياج خفيف يبرز جمال ونعومه ملامحها ونظارة شمس بنيه.



وتبادل جمهور عبير معها التعليقات ليعبرو عن إعجابهم بجمالها قائليه: "إيه الجمال دا ، إيه القمر دا جميله جدا".



يذكر ان مسلسل "خيانه عهد"، من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانه عهد" في اللحظات الأخيرة.

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