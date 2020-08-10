منظمة الصحة العالمية: نثق في مجموعة السبع للتعامل مع الأزمات الصحية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشف مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية تثق في الدول القوية مثل مجموعة السبعة للتوصل إلى توافق في الآراء حول كيفية التعامل مع الأزمات الصحية مثل فيروس كورونا المستجد.

وقال ثلاثة مسؤولين لوكالة رويترز: "انسحبت فرنسا وألمانيا من محادثات إصلاح منظمة الصحة العالمية بسبب إحباطهما من محاولات الولايات المتحدة قيادة المفاوضات رغم قرارها الانسحاب من منظمة الصحة العالمية".

وتمثل هذه الخطوة انتكاسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كانت واشنطن، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، تأمل في إصدار خارطة طريق مشتركة لإصلاح شامل لمنظمة الصحة العالمية في سبتمبر، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف "رايان": "نحن جميعًا عرضة للمخاطر، نحتاج إلى إيجاد حلول عالمية.... نحن على ثقة من أن مجموعة السبع ستلعب دورًا رئيسيًا في ذلك في الأشهر والسنوات القادمة."

وكانت قد أقرت منظمة الصحة العالمية، بصعوبة إيجاد خطة شاملة على المستوى الدولي، معتبرة أن إبقاء البلدان حدودها مغلقة ليس استراتيجية "قابلة للتطبيق" لمحاربة فيروس كورون.

وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قال مدير الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان: "سيصبح شبه مستحيل على البلدان أن تبقي حدودها مغلقة في المستقبل القريب"، مشيرًا إلى أن "إبقاء الحدود الدولية مغلقة ليس بالضرورة خطة قابلة للتطبيق".

وأضاف "يجب إعادة فتح الاقتصادات والناس يجب أن يذهبوا إلى العمل، ويجب استئناف التجارة"، مشيرا إلى أن كل دولة يجب أن تأخذ في الاعتبار مخاطر فتح حدودها بشكل فردي.

وأضاف مايكل رايان: "من الصعب للغاية إيجاد سياسة تناسب الجميع. في بلد صغير يخلو من أي إصابة بكوفيد-19، قد تشكل إصابة واحدة مستوردة كارثة. وقد لا يحدث إغلاق الحدود في بلد حيث الاصابات مرتفعة أي فرق".

وكشف مايكل رايان، أن هذه التدابير "بمفردها ليست فعالة في الحد من حركة الفيروس المنتشر في كل مكان"، مشددًا على أن "إجراءات تقييد السفر يجب أن تقترن مع إجراءات أخرى".

وتابع المسؤول في منظمة الصحة العالمية: "لكن من الصعب جدا وضع سياسة عالمية" مؤكدا أن طبيعة الخطر تحددها الأوضاع المحلية والوطنية.


أخبار تهمك

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عرض خيالي من ريال مدريد لضم ديبالا

منذ حوالي 5 ساعات

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. نجم بايرن ميونيخ يقهر ميسي ورونالدو

منذ 43 دقيقة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 14 ساعة

غدا.. تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية بأمريكا

منذ 19 دقيقة

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

منذ ساعتين و 42 دقيقة

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يخمد ثورة أحمد فتحي بعد مباراة الأهلي وإنبي

منذ ساعة الا ربع

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

فايلر يخمد ثورة أحمد فتحي بعد مباراة الأهلي وإنبي

02:01 م

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

09:01 ص

رسميا.. نجم بايرن ميونيخ يقهر ميسي ورونالدو

02:04 م

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

12:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى