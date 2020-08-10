منظمة الصحة العالمية: نثق في مجموعة السبع للتعامل مع الأزمات الصحية

كشف مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية تثق في الدول القوية مثل مجموعة السبعة للتوصل إلى توافق في الآراء حول كيفية التعامل مع الأزمات الصحية مثل فيروس كورونا المستجد.





وقال ثلاثة مسؤولين لوكالة رويترز: "انسحبت فرنسا وألمانيا من محادثات إصلاح منظمة الصحة العالمية بسبب إحباطهما من محاولات الولايات المتحدة قيادة المفاوضات رغم قرارها الانسحاب من منظمة الصحة العالمية".





وتمثل هذه الخطوة انتكاسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كانت واشنطن، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، تأمل في إصدار خارطة طريق مشتركة لإصلاح شامل لمنظمة الصحة العالمية في سبتمبر، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وأضاف "رايان": "نحن جميعًا عرضة للمخاطر، نحتاج إلى إيجاد حلول عالمية.... نحن على ثقة من أن مجموعة السبع ستلعب دورًا رئيسيًا في ذلك في الأشهر والسنوات القادمة."





وكانت قد أقرت منظمة الصحة العالمية، بصعوبة إيجاد خطة شاملة على المستوى الدولي، معتبرة أن إبقاء البلدان حدودها مغلقة ليس استراتيجية "قابلة للتطبيق" لمحاربة فيروس كورون.





وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قال مدير الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان: "سيصبح شبه مستحيل على البلدان أن تبقي حدودها مغلقة في المستقبل القريب"، مشيرًا إلى أن "إبقاء الحدود الدولية مغلقة ليس بالضرورة خطة قابلة للتطبيق".





وأضاف "يجب إعادة فتح الاقتصادات والناس يجب أن يذهبوا إلى العمل، ويجب استئناف التجارة"، مشيرا إلى أن كل دولة يجب أن تأخذ في الاعتبار مخاطر فتح حدودها بشكل فردي.





وأضاف مايكل رايان: "من الصعب للغاية إيجاد سياسة تناسب الجميع. في بلد صغير يخلو من أي إصابة بكوفيد-19، قد تشكل إصابة واحدة مستوردة كارثة. وقد لا يحدث إغلاق الحدود في بلد حيث الاصابات مرتفعة أي فرق".





وكشف مايكل رايان، أن هذه التدابير "بمفردها ليست فعالة في الحد من حركة الفيروس المنتشر في كل مكان"، مشددًا على أن "إجراءات تقييد السفر يجب أن تقترن مع إجراءات أخرى".





وتابع المسؤول في منظمة الصحة العالمية: "لكن من الصعب جدا وضع سياسة عالمية" مؤكدا أن طبيعة الخطر تحددها الأوضاع المحلية والوطنية.



