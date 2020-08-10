فايلر يعقد جلسة مع عبد الحفيظ على هامش مران الأهلي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.


وناقش الثنائي عددًا من الأمور الإدارية التي تخص الفريق واللاعبين في الفترة المقبلة.


واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس.


وفاز الأهلي على انبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

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