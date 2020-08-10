إيمان العاصي تطالب جمهورها بضرورة الدعاء لليوتيوبر مصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
رشا عادل
طالبت الفنانة إيمان العاصي، جمهورها بضرورة الدعاء لليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي اصيب بجلطة في المخ فجأة دخل على أثارها العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

حيث نشرت إيمان، صورة جديدة لمصطفى حفناوي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت العاصي، على الصورة قائلة:"مصطفي شاب صغير ضحكته تدخل القلب محتاج كل دعوه من القلب سبحان من دخل حبه في قلوب الناس من غير ما يعرفوه قادر يشفيه ويكتبله عمر جديد مصطفي محتاج دعواتكم تصدقوا بالدعاء لمصطفي يمكن يقوم من تعبه ربنا يشفيك يا مصطفي يارب وميوجعش قلوبنا عليك".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى حفناوي

أخبار تهمك

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 14 ساعة

غدا.. تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية بأمريكا

منذ 18 دقيقة

نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ يوم

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ حوالي 11 ساعة

عرض خيالي من ريال مدريد لضم ديبالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

رسميا.. نجم بايرن ميونيخ يقهر ميسي ورونالدو

منذ 42 دقيقة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

منذ ساعتين و 41 دقيقة

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يخمد ثورة أحمد فتحي بعد مباراة الأهلي وإنبي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد أزمته الصحية.. دينا تدعم لطفي لبيب وتطالب بالدعاء له

فنانون يتعاطفون مع مصطفى حفناوي بعد تدهور صحته ويطالبون بالدعاء له

تامر حسني يطلب الدعاء من جمهوره لليوتيوبر مصطفى حفناوي

تعرف على تطورات الحالة الصحية لليوتيوبر مصفطفى حفناوي

حالته صعبة جدا.. حمدي الميرغني يطلب الدعاء لمصطفى حفناوي

بهذه الكلمات.. رامي جمال يعبر عن حزنه الشديد على مصطفى حفناوي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

فايلر يخمد ثورة أحمد فتحي بعد مباراة الأهلي وإنبي

02:01 م

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

09:01 ص

رسميا.. نجم بايرن ميونيخ يقهر ميسي ورونالدو

02:04 م

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

12:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى