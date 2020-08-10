إيمان العاصي تطالب جمهورها بضرورة الدعاء لليوتيوبر مصطفى حفناوي

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طالبت الفنانة إيمان العاصي، جمهورها بضرورة الدعاء لليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي اصيب بجلطة في المخ فجأة دخل على أثارها العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.



حيث نشرت إيمان، صورة جديدة لمصطفى حفناوي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت العاصي، على الصورة قائلة:"مصطفي شاب صغير ضحكته تدخل القلب محتاج كل دعوه من القلب سبحان من دخل حبه في قلوب الناس من غير ما يعرفوه قادر يشفيه ويكتبله عمر جديد مصطفي محتاج دعواتكم تصدقوا بالدعاء لمصطفي يمكن يقوم من تعبه ربنا يشفيك يا مصطفي يارب وميوجعش قلوبنا عليك".