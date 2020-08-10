محمد فؤاد يحتفل بالمليون الأول لأغنيته "مراكب النجاة"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
نور طلعت

احتفل النجم محمد فؤاد، بوصول عدد مشاهدات كليبه الأخير "مراكب النجاة" إلى أكثر من مليون مشاهدة
عبر صفحته الرسمية بموواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء فى كلمات الأغنية "الغربة مُره أوي وصعبة وع البر ليك 100 ألف طريق، والبحر غدار مش لعبة وازاي غريق هينجّي غريق، ومفيش صعب طول ما انت وسط أهلك وخليك مؤمن بحلمك ولو هتسافر سافر بأمان.. يا راسم حلم مش محسوب".

ونشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.


وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن اختيار كلمات الأغنية جاءت تحمل رسالة إنذار إلى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بعرضها لمشاهد مؤثرة من رحلات الموت، وما يلاقيه الشباب من أهوال خلال تلك الرحلات.


جدير بالذكر أن أغنية "مراكب النجاة" ألحان وتوزيع الفنان كريم عبد الوهاب، وكلمات محيي حوار، والكليب من إخراج تامر نصر وياسين حسين.

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