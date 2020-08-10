كارول سماحة عن الإعلام اللبناني: "للأسف مزيف ومسيس"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
رشا عادل
عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن غضبها الشديد من الإعلام السياسي اللبناني، وذلك من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".



وكتبت كاورل، خلال التغريدة قائلة:"علامة صليبأكتر شي عم يستفزني هم بعض الإعلاميين والسياسيين اللي عم بمثلوا اليوم دور المعارضة واللي عم بيوزعولنا دروس بالوطنية والضمير وهني أكتر ناس دعموا الطبقة السياسية الفاسدة واستفادوا منها ولايزالوا حتى الآن".


وأضاف سماحة:"الإعلام السياسي في #لبنان للأسف مزيف ومسيس! كفا إستعراضاتوجه مهرج لبنان ينتفض".


يذكر أن كارول سمحة، وجهت رسالة شكر ومحبه للشعب المصري، بعد مساندته الشديدة للشعب اللبناني خلال انفجار بيروت.

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