إيران تتحدى أوكرانيا بشأن إسقاط طائرتها

صرح رئيس هيئة التأمين المركزية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن إيران لن تعوض الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية عن إسقاط طهران طائرتها بطريق الخطأ في يناير لأن طائرة الركاب كانت مؤمنة من قبل شركات أوروبية.





وبحسب الموقع الإخباري لنادي الصحفيين الشباب التابع للتلفزيون الحكومي، قال غلام رضا سليماني: "الطائرة الأوكرانية مؤمنة من قبل شركات أوروبية في أوكرانيا وليس من قبل شركات تأمين إيرانية. لذلك، يجب أن تدفع التعويضات من قبل تلك الشركات الأوروبية."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





أسقط الحرس الثوري الإيراني، طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصاروخ أرض - جو في الثامن من يناير بعد إقلاع الطائرة مباشرة من طهران، فيما اعترفت طهران لاحقًا بأنه "خطأ كارثي" من قبل القوات التي كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.





تتعلق تعليقات سليماني بالطائرة ولم تتناول التعويضات المحتملة لعائلات الضحايا. ولم يصدر تعليق فوري من شركات تأمين الطيران الأوروبية.





وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في فبراير، إن أوكرانيا غير راضية عن حجم التعويضات التي قدمتها إيران لعائلات الأوكرانيين الذين قتلوا في الحادث.





وقال المسؤولون الأوكرانيون، إن أوكرانيا ستبذل قصارى جهدها لتعظيم مبلغ التعويض.





في الشهر الماضي، أجرى مسؤولون إيرانيون وأوكرانيون محادثات بشأن التعويضات، مع تحديد جولة أخرى في أكتوبر.





في تقرير صدر في يوليو، ألقت منظمة الطيران المدني الإيرانية باللوم على سلسلة من الأخطاء - مثل اختلال نظام الرادار ونقص الاتصال بين مشغل الدفاع الجوي وقادته - في تحطم الطائرة الذي أودى بحياة 176 على متنها، من بينهم 57 كنديًا.





حدث الإسقاط في وقت يشهد توترًا شديدًا بين الخصمين القدامى إيران والولايات المتحدة.





وكانت إيران في حالة تأهب تحسبا لهجمات بعد أن أطلقت صواريخ على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية ردًا على مقتل قاسم سليماني أقوى قائد عسكري لها في 3 يناير كانون الثاني في هجوم صاروخي أمريكي على مطار بغداد.





في تقرير صدر في يوليو، ألقت منظمة الطيران المدني الإيرانية باللوم على سلسلة من الأخطاء - مثل اختلال نظام الرادار ونقص الاتصال بين مشغل الدفاع الجوي وقادته - في تحطم الطائرة الذي أودى بحياة 176 على متنها، من بينهم 57 كنديًا.





حدث الإسقاط في وقت يشهد توترًا شديدًا بين الخصمين القدامى إيران والولايات المتحدة.



