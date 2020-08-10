تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري قبل مبارايات اليوم

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:02 م
جدول الدوري المصري
جدول الدوري المصري
جدول الدوري المصري ، عادت منافسات كرة القدم تلقي بظلالها من جديد، بعدما استأنفت الجهات المختصة بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد توقف لأكثر من 4 أشهر، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

جدول الدوري المصري مطلوب

وتصدر جدول الدوري المصري الطلب على جوجل مع انطلاق منافسات البطولة واستئناف النشاط الكروي في مصر، حيث استهل نادي الزمالك عودته للأجواء بمواجهة المصري البورسعيدي، وتغلب عليه بهدف نظيف  لمدافعه محمود علاء، في حين فاز الأهلي المتصدر بجدارة على نظيره إنبي بهدفين لهاني ومعلول.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري المصري

وتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري بعد خوضه 18 لقاءً تمكن خلالها من تحقيق 17 فوزا بينما لم يتلقى أية هزيمة، وتعادل مباراة وحيدة، محققاً 52 نقطة وبفارق كبير جدا عن أقرب منافسيه، الزمالك برصيد 18 نقطة.

البحث عن جدول الدوري المصري

وزاد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن جدول الدوري المصري وترتيبه قبل انطلاق مبارايات اليوم، والتي ستجمع بين الأهرام وطنطا والزمالك وفريق الاتحاد السكندري، في حين تم تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود بعدما تم تسجيل 12 إصابة بكورونا لأجل غير مسمى.

تفاصيل جدول الدوري المصري

وننشر لكم تفاصيل جدول الدوري المصري من حيث الترتيب، بعد انتهاء مباراة الأهلي وإنبي، والتي لم تؤثر على موقع الفريق البترولي برغم الخسارة بهدفين، حيث يمتلك في جعبته 25 نقطة، وضعته في المرتبة السابعة بالجدول.

موقع الزمالك في جدول الدوري المصري

وجاء الزمالك المصري وصيفًا لترتيب جدول الدوري المصري برصيد 34 نقطة فقط لاغير، لعدما تلقى 3 هزائم وتعادل في 4 لقاءات، وسط آداء باهت للفريق الأبيض قبل توقف النشاط الكروي في مصر بسبب كورونا، إلا أنه حقق أول انتصار له بعد العودة على المصري البورسعيدي.

ترتيب جدول الدوري المصري 

1 – النادي الأهلي 52 نقطة.

2 – نادي الزمالك 34 نقطة.

3 – المقاولون العرب 33 نقطة.

4 – بيراميدز 32 نقطة.

5 – الاتحاد السكندري 27 نقطة.

6 – سموحة 25 نقطة.

7 – إنبي 25 نقطة.

8 – الإنتاج الحربي 23 نقطة.

9 – الإسماعيلي 22 نقطة.

10 – المصري 20 نقطة.

11 – الجونة 20 نقطة.

12 – حرس الحدود 19 نقطة.

13 – أسوان 18 نقطة.

14 – طلائع الجيش 17 نقطة.

15 – طنطا 16 نقطة.

16 – وادي دجلة 15 نقطة.

17 – مصر للمقاصة 17 نقطة.

18 – نادي مصر 11 نقطة.

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