عضو "أكسفورد" لإنتاج علاج كورونا يكشف لـ"الفجر" مراحل تصنيع اللقاح

شرح الدكتور أحمد سالمان، المصري الوحيد بفريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، مراحل تصنيع اللقاح المنتظر والمواد المستخدمة خلال التصنيع.





وقال في تصريح إلى "الفجر": إن تصنيع اللقاح هو زراعة خلايا خارج جسم الإنسان قابلة للعدوى بهذا الفيروس وإضافة التركيب الجيني للفيروس داخل الخلية وبعد فترة معينة يتم فصل الفيروس من الخلية بطرق معينة بناءً على كثافة الفيروس، من خلال أجهزة فض مركزية ويتم تنقيته بصورة كاملة في وسط معقم تماما ووحدات مخصصة ومعقمة لتصنيع اللقاحات لتتم عملية الاختبار والتأكد من عدم حدوث عدوى أو تلوث.





وأضاف أنه بعد ذلك يتم حقنه وملاحظته من إنتاج المناعة بالشكل المطلوب وعدم حدوث عدوى بكتيرية أو طفيلية أو فيروسية أخرى، ثم يتم تقسيمه لأحجام بكميات مختلفة في أنواع معينة من الزجاجات بتركيب معين لمنع تكسير الفيروس داخلها أو التصاقه بهذه المواد، ويتم تخزينه في درجة حرارة معينة ثم يتم توزيعه واستخدامه، ولكن هذا لم يحدث إلى أن يتم الانتهاء من التجارب السريرية "المرحلة الثالثة" واعتماد اللقاح ثم يبدأ التصنيع على مراحل واسعة.



