عضو "أكسفورد" لإنتاج علاج كورونا يكشف لـ"الفجر" مراحل تصنيع اللقاح
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:08 م
منى صموئيل
شرح الدكتور أحمد سالمان، المصري الوحيد بفريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، مراحل تصنيع اللقاح المنتظر والمواد المستخدمة خلال التصنيع.
وقال في تصريح إلى "الفجر": إن تصنيع اللقاح هو زراعة خلايا خارج جسم الإنسان قابلة للعدوى بهذا الفيروس وإضافة التركيب الجيني للفيروس داخل الخلية وبعد فترة معينة يتم فصل الفيروس من الخلية بطرق معينة بناءً على كثافة الفيروس، من خلال أجهزة فض مركزية ويتم تنقيته بصورة كاملة في وسط معقم تماما ووحدات مخصصة ومعقمة لتصنيع اللقاحات لتتم عملية الاختبار والتأكد من عدم حدوث عدوى أو تلوث.
وأضاف أنه بعد ذلك يتم حقنه وملاحظته من إنتاج المناعة بالشكل المطلوب وعدم حدوث عدوى بكتيرية أو طفيلية أو فيروسية أخرى، ثم يتم تقسيمه لأحجام بكميات مختلفة في أنواع معينة من الزجاجات بتركيب معين لمنع تكسير الفيروس داخلها أو التصاقه بهذه المواد، ويتم تخزينه في درجة حرارة معينة ثم يتم توزيعه واستخدامه، ولكن هذا لم يحدث إلى أن يتم الانتهاء من التجارب السريرية "المرحلة الثالثة" واعتماد اللقاح ثم يبدأ التصنيع على مراحل واسعة.
خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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