رئيس جامعة بني سويف يدعو للمشاركة في انتخابات الشيوخ: واجب وطني

ناشد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تتم غدًا وبعد غد، داخل مصر، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية والبناء مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري.





وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن طلاب من أجل مصر بالجامعة سيقومون بالمشاركة في مساعدة الناخبين أمام اللجان وإرشادهم لأماكن التصويت والاستعلام عن اللجنة الانتخابية للمواطنين من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للانتخابات والذي يستطيع الشخص معرفة لجنته الانتخابية.





جدير بالذكر، أن رئيس الجامعة قرر رفع حالة الطوارىء والاستعداد القصوى بالمستشفى الجامعى خلال أيام انتخابات مجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء، بالإضافة إلى إلغاء الإجازات لجميع العاملين بمستوياتهم الوظيفية كافة أطباء، تمريض، إداريين وخدمات معاونة علاوة على توفير الأدوية والمستلزمات كافة بجميع الأقسام وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمترددين على المستشفى.





تطهير اللجان





وتواصل الوحدات المحلية بمراكز وقرى محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، أعمال تطهير وتعقيم مقرات اللجان الإنتخابية وتأهيلها وتجهيزها بكافة الوسائل والإمكانيات، لراحة الناخبين والمشرفين على العملية الإنتخابية، في أول أيام التصويت بإنتخابات مجلس الشيوخ 2020م، غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة يقتصر على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة للعملية الانتخابية من حيث تجهيز المقرات الإنتخابية واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة، وهو ما سينعكس على إتاحة الفرص المتساوية أمام المتنافسين دون التدخل أوالتأثير على ارادة الناخبين أو توجيههم للتصويت لمرشح على حساب مرشح، مشيرا إلى أن المحافظة قد أتمت خطتها في هذا الشأن والتي ترتكز على محورين أساسين وهما توفير التجهيزات والتسهيلات اللازمة لخروج عملية التصويت بالشكل اللائق، بالإضافة إلى الجانب التوعوي للمواطنين بأهمية المشاركة الايجابية في عملية التصويت باعتباره حق دستوري وواجب وطني.





ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية وإلغاء أجازات رؤساء المدن والقرى وتواجد كل مسئول بنطاق مركزه للتأكد من جاهزية المقار الإنتخابية، ورفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ، مشددًا على ضرورة توفير إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التياعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.





وكَلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الإنتخابية علي مستوي كل منطقة وحي وقرية، مع التأكيد علي سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، موجهًا السكرتير العام بالمتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير باللجان بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم والوحدات المحلية، والانتهاء من تجهيز مقار اللجان الانتخابية والتأكيد على إستمرار أعمال النظافة بداخلها مع تواجد إدارة المدرسة، فضلًا تكليف مسؤولى القطاع الصحي بإعداد وتنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



