في التصويت بانتخابات الشيوخ.. 7 ممنوعات على المواطنين

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:02 م
تصويت
تصويت
أحمد القاسم
هناك عدد من الممنوعات على الناخبين ألا يقوموا بها خلال تصويتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الذي ستشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، وسط إجراءات احترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في ظل تراجع الأعداد بالبلاد.

وتبدأ غدًا وبعد الغد، انتخابات مجلس الشيوخ بالبلاد، في وقت بدأت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الصمت الانتخابي الدعائي منذ ظهر 8 أغسطس الماضي، بعدما استنفذ المرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ مدة الخمسة عشر يوما التي حددتها الهيئة الوطنية للمرشحين حتى يمارسوا دعاياتهم.

وفيما يلي ينشر "الفجر" قائمة بالمحظورات والممنوعات التي يجب أن يلتفت إليها الناخب خلال عملية التصويت:

- يجب ألا تذهب إلى اللجان الانتخابية دون الكمامة ولا يجوز خلعها إلا بطلب من رئيس اللجنة للتعرف على الهوية، وذلك بعد أن ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

- يجب ألا تكون بطاقتك غير سارية، فيتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب ببطاقة الرقم القومى السارية أو غير السارية أو بجواز السفر المميكن.

- يحظر على الناخب الاقتراع على بطاقة غير المسلمة له من قبل رئيس اللجنة حتى لا يكون الصوت باطلًا.

- يحظر توقيع الناخب على بطاقة الاقتراع أو وضع عليها أي إشارة أو علامة تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت، أو وضع الناخب أي علامة تدل على رأيه ببطاقة الاقتراع، حتى لا يفسد صوته.

- لا يجب التأشير على بطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص من قبل الناخبين والتوقيع بالأقلام المخصصة لتلك العملية لضمان أن يكون صوت الناخب صحيحا.

- لا يجب اختيار عدد مرشحين أقل أو أكثر في النظام الفردي، وفي نظام القوائم يكون الصوت باطلًا حال خلت بطاقة الاقتراع من التصويت أو تم التصويت في بطاقة الاقتراع بخانتي انتخابات القائمة وعدم انتخابها معًا.

- يحظر على الناخب تصوير بطاقات الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ باستخدام أي وسيلة لأي غرض، ويتم تحرير محضر لمن يتم ضبطه.

ويبلغ عدد لجان التصويت في انتخابات الشيوخ 14092 لجنة، ويقدر عدد القضاة بنحو 17 ألف قاض من الهيئات والجهات القضائية "القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة"، إلى جانب نحو 150 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

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