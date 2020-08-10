اجتماع لمجلس الأمن القومي اليوناني بعد استئناف عمليات التنقيب التركية بالمتوسط

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:00 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، أنه سيعقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي بعد إعلان تركيا اسئتناف التنقيب شرقي البحر المتوسط بمنطقة بين قبرص واليونان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

أعلنت البحرية التركية، اليوم الاثنين، أن سفينة تابعة لها ستجري عمليات في شرق المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

 

وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها الإدانة الأوروبية لعمليات التنقيب التركية قبالة السواحل القبرصية.

 

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن التصريحات الأوروبية تجاه تركيا لن تساهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

 

وجاء ذلك عقب إدانة الاتحاد الأوروبي تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص، في إطار نزاع مرتبط بالتنقيب عن حقول الغاز، متهما أنقرة بـ"مفاقمة" الخلافات.

 

وكانت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد دعت تركيا مرارا، إلى وقف حفريات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

 

وفي وقت سابق هذا العام، جمد الاتحاد الأوروبي أصول مواطنين تركيين، مشاركين في العمليات ومنعهما من دخول أراضيه، لكن أنقرة لم تتراجع.

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مجلس الأمن اليوناني شرق المتوسط التنقيب اجتماع

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