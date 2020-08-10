الأزهر ينعى أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:00 م
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
محمود الجلاد
نعى الأزهر الشريف، الدكتور عبدالسلام العبادي، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ووزير الأوقاف الأردني الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز 77 عامًا.

وأكد الأزهر الشريف في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن الدكتور العبادي قضى حياته في رحلة علمية متميزة من الأردن إلى سوريا وصولًا إلى حصوله على الماجستير والدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر، ليتبوأ بعلمه وعمله مناصب أكاديمية ورسمية سخَّر فيها وقته وجهده في خدمة الشريعة الإسلامية ونشر سماحتها ووسطيتها.

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص التعازي إلى المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا، وإلى أسرة العالم الراحل الدكتور عبدالسلام العبادي وطلابه ومحبيه.

خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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