تفاصيل جولة محافظ الدقهلية لتطوير الحمامات العمومية ومشروع 306 (صور)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:00 م
الجولة
الجولة
محمد كشك
شن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جولة تفقدية، استهدفت تطوير ورفع كفاءة 25 دورة مياه عمومية بالحدائق العامة والميادين والشوارع بالمنصورة بتكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين جنيه.

جاء ذلك تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الإنسان المصري وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وفي إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.

وقام اليوم، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بجولة ميدانية تفقد خلالها الأعمال الجارية لتنفيذ التطوير الشامل ورفع كفاءة دورات المياه العمومية للمواطنين بالحدائق والميادين والشوارع بنطاق مدينه المنصورة.

وقال المحافظ: إن تنفيذ هذا التطوير يأتي في إطار خطة طموحة تتضمن تطوير ورفع كفاءة 25 دورة مياه عمومية بنطاق الوحدات المحلية لحى شرق، وحى غرب المنصورة بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.

وأوضح، أن المشروع يشمل 12 دورة مياه عموميه بحدائق شارع الجيش ودورتين بموقف الاتوبيس الجديد، وباقى العدد موزع دورة مياه واحده فى كل من حديقه الطفل، وامام دار المناسبات، وامام جزيرة الورد، وحديقة الهابى لاند، وبالساحه الشعبية، وبشارع بور سعيد، وبسوق كفر البدماص، وبحدائق المجزر، وحديقه صباح الخير يامصر، وحديقه عروس النيل،و بميدان الشيخ حسانين.

وذكر أن التطوير يشمل أعمال السباكة، وتركيب بلاط وسيراميك جديد، واضاءة داخلية وخارجية ولوحات ارشادية مضيئة واعمال الوميتال ونجارة.

ووجه المحافظ خلال الجولة لرؤساء الاحياء وللقائمين على العمل لضرورة تنفيذ التطوير الذي يتم بشكل حضارى يليق بمواطنى الدقهلية مشيرا لاهمية تكثيف العمل للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المحددة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل اجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين.

أعلن الدكتور أيمن مختار تخفيض سعر متر الأرض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الراغبين فى التصالح عليها تخفيضا بنسبة 20% للمتر الواحد.

وعلى صعيد آخر شن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ونائبه هيثم الشيخ وهيئة الرقابة الإدارية، جولة تفقدا خلالها مدى جاهزية لجان انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، والمقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء.

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