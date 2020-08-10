أمين عام دور الإفتاء ينعى الأمين العام لمجمع الفقه الدولي

نعى الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور الإفتاء في العالم، ومستشار مفتي الجمهورية، اليوم، سماحة الدكتور عبد السلام العبادي، الأمين العام لمجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الأوقاف الأردني الأسبق، الذي وافته المنية اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.





وقال "نجم": إن الراحل كانت له إسهامات كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين على مدار سنوات كثيرة تولى فيها العديد من المناصب التي استطاع من خلالها أن يخدم الأمة العربية والإسلامية.





وتوجه الأمين العام لدور الإفتاء في العالم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الدكتور العبادي، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يشفع فيه أعماله الصالحة وعلمه، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.



