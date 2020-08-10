أمين عام دور الإفتاء ينعى الأمين العام لمجمع الفقه الدولي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:53 م
نجم
نجم
محمود الجلاد
نعى الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور الإفتاء في العالم، ومستشار مفتي الجمهورية، اليوم، سماحة الدكتور عبد السلام العبادي، الأمين العام لمجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الأوقاف الأردني الأسبق، الذي وافته المنية اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال "نجم": إن الراحل كانت له إسهامات كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين على مدار سنوات كثيرة تولى فيها العديد من المناصب التي استطاع من خلالها أن يخدم الأمة العربية والإسلامية.

وتوجه الأمين العام لدور الإفتاء في العالم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الدكتور العبادي، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يشفع فيه أعماله الصالحة وعلمه، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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