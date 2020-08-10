إلهام شاهين تحيي الذكرى الخامسة لرحيل نور الشريف

Advertisements

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها بصورة للفنان الراحل نور الشريف، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وعلقت إلهام على الصورة قائلة: غدا الذكرى الخامسة على رحيل الاستاذ الكبير النجم نور الشريف ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته يارب.



وتفاعل عدد كبير من الجمهور معها وباتوا يكتبون تعليقات كثيرة داعيين الله له بالرحمة وأكدوا على أنه فنان استثنائي وأثرى الفن المصري بأعمال مميزة لاتنسى.



