إلهام شاهين تحيي الذكرى الخامسة لرحيل نور الشريف

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
لمياء علي
شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها بصورة للفنان الراحل نور الشريف، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت إلهام على الصورة قائلة: غدا الذكرى الخامسة على رحيل الاستاذ الكبير النجم نور الشريف ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته يارب.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور معها وباتوا يكتبون تعليقات كثيرة داعيين الله له بالرحمة وأكدوا على أنه فنان استثنائي وأثرى الفن المصري بأعمال مميزة لاتنسى.

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