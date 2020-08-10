وزير التموين يؤكد استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:48 م
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الوزارة حرصت على طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك، إضافة إلى المتوافرة حاليًا بسعر 8.5 جنيه، بهدف توريد أنواع أخرى للصرف على البطاقات التموينية.
وأكد استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات التموينية، لمساعدة المواطنين في توفير كمامات طبية بأسعار معقولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، قائلا: الكمامة أصبحت جزء اساسى من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن افتقار العديد من القرى بالمحافظات لوجود الكمامات الطبية، وبالتالى كدولة لانستطيع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات إلا بعد توفيرها، وهذا ماعملنا على تحقيقه بالفعل، ولا سيما أن هناك 22 مليون مواطن حامل للبطاقة التموينية.
وأوضح أن توفير الكمامات الطبية المصنوعة من القماش ساهم في تنشيط حركة صناعة المنسوجات والتى كادت أن تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى جميع الكمامات المطروحه على البطاقات التموينية، تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الصحة.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية أمام اللجنة البرلمانية على استمرار إدراج الكمامات الطبية على البطاقات التموينيه، وذلك لحين مطالبتنا من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بالتوقف عن إدراجها، وقال: الكمامة الطبية واجب علينا، وأتوقع استمرار إدراجها خلال الشهرين القادمين.
خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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