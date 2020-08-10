وزير التموين يؤكد استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الوزارة حرصت على طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك، إضافة إلى المتوافرة حاليًا بسعر 8.5 جنيه، بهدف توريد أنواع أخرى للصرف على البطاقات التموينية.





وأكد استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات التموينية، لمساعدة المواطنين في توفير كمامات طبية بأسعار معقولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، قائلا: الكمامة أصبحت جزء اساسى من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن افتقار العديد من القرى بالمحافظات لوجود الكمامات الطبية، وبالتالى كدولة لانستطيع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات إلا بعد توفيرها، وهذا ماعملنا على تحقيقه بالفعل، ولا سيما أن هناك 22 مليون مواطن حامل للبطاقة التموينية.





وأوضح أن توفير الكمامات الطبية المصنوعة من القماش ساهم في تنشيط حركة صناعة المنسوجات والتى كادت أن تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى جميع الكمامات المطروحه على البطاقات التموينية، تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الصحة.





وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية أمام اللجنة البرلمانية على استمرار إدراج الكمامات الطبية على البطاقات التموينيه، وذلك لحين مطالبتنا من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بالتوقف عن إدراجها، وقال: الكمامة الطبية واجب علينا، وأتوقع استمرار إدراجها خلال الشهرين القادمين.



