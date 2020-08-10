وزير التموين يؤكد استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:48 م
الوزير
الوزير
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الوزارة حرصت على طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك، إضافة إلى المتوافرة حاليًا بسعر 8.5 جنيه، بهدف توريد أنواع أخرى للصرف على البطاقات التموينية.

وأكد استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات التموينية، لمساعدة المواطنين في توفير كمامات طبية بأسعار معقولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، قائلا: الكمامة أصبحت جزء اساسى من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن افتقار العديد من القرى بالمحافظات لوجود الكمامات الطبية، وبالتالى كدولة لانستطيع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات إلا بعد توفيرها، وهذا ماعملنا على تحقيقه بالفعل، ولا سيما أن هناك 22 مليون مواطن حامل للبطاقة التموينية.

وأوضح أن توفير الكمامات الطبية المصنوعة من القماش ساهم في تنشيط حركة صناعة المنسوجات والتى كادت أن تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى جميع الكمامات المطروحه على البطاقات التموينية، تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الصحة.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية أمام اللجنة البرلمانية على استمرار إدراج الكمامات الطبية على البطاقات التموينيه، وذلك لحين مطالبتنا من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بالتوقف عن إدراجها، وقال: الكمامة الطبية واجب علينا، وأتوقع استمرار إدراجها خلال الشهرين القادمين.

خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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