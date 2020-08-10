ريفرز يتألق في فوز روكتس على كينجز بدوري السلة الأمريكي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
سجل أوستن ريفرز 41 نقطة وأضاف جيمس هاردن 32 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة خلال انتفاضة هيوستون روكتس ليهزم سكرامنتو كينجز 129-112 بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الأحد.

وفقد كينجز (29-41) فرصة التقدم للأدوار الإقصائية بفوز بورتلاند على فيلادلفيا في وقت سابق.

وخاض هيوستون ثاني مباراة على التوالي بدون راسل وستبروك المصاب لكنه نجح في تعويض تأخره المبكر بفارق 13 نقطة ليحتفظ بالمركز الرابع في القسم الغربي.

وفي لقاء آخر سجل داميان ليلارد 51 نقطة وقدم سبع تمريرات حاسمة ليقود بورتلاند تريل بليزرز للفوز 124-121 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الذي تعرض لاعبه جويل إمبيد لإصابة.

وأضاف كارميلو أنطوني 20 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة ليتقدم للمركز 15 في قائمة هدافي دوري المحترفين عبر التاريخ برصيد 26411 نقطة في مسيرته.

وأحرز جوش ريتشاردسون 34 نقطة في أفضل رصيد له بالموسم بفضل ست رميات ثلاثية. وغادر إمبيد الملعب بعد تعرضه لإصابة بالكاحل في الربع الأول.

وحافظ سان أنطونيو سبيرز على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية بعد أن سجل ديمار ديروزان 27 نقطة خلال الفوز 122-113 على نيو أورليانز بليكانز.

وسجل كاريس ليفرت 27 نقطة وقدم 13 تمريرة حاسمة ليقود بروكلين نتس للفوز 129-120 على لوس أنجليس كليبرز.

وأضاف جو هاريس 23 من إجمالي 25 نقطة له في الشوط الأول فيما أحرز تايلر جونسون 21 نقطة وجاريت تيمبل 19 وجاريت آلين 16 نقطة مع الاستحواذ على 16 كرة مرتدة لنتس (34-36).

وأحرز كواي ليونارد 39 نقطة وقدم ست تمريرات حاسمة مع كليبرز (47-23) وأراح بول جورج الذي شارك في مباراة كل النجوم.

وتغلب بوسطن سيلتيكس 122-119 على ماجيك بعد أن سجل جوردون هايوارد 31 نقطة وأضاف جيسون تيتوم 29 نقطة.

وضاع أمل سيلتيكس (47-23) في ضمان المركز الثاني بالقسم الغربي عقب فوز تورونتو رابتورز 108-99 على ممفيس جريزليز بفضل تألق مارك جاسول.

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