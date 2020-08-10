فايلر يحاضر لاعبي الأهلي فنيا قبل المران الصباحي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الاثنين.


وحرص السويسري خلال حديثه مع اللاعبين على توضيح النقاط السلبية والإيجابية في مباراة الفريق أمام انبي أمس.


واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة انبي أمس.


وفاز الأهلي على انبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز‎.

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