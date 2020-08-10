عاجل.. انفجارات في مدينة سديروت الإسرائيلية

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في مدينة سديروت الإسرائيلية بالقرب من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بوقوع اانفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل.

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 شخصًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

وقد ذكرت التقارير الواردة من بيروت، أن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد في وقت سابق مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.