إنتر ميلان يصطدم بطموحات ليفركوزن في قمة أوروبية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:05 م
انتر ميلان
انتر ميلان
وكالات
تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم إلى متابعة مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن في ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوم الإثنين في قمة كبيرة.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة في المربع الذهبي يوم 17 من الشهر الحالي مع الفائز من مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني مع بازل السويسري والتي تقام بعد غد الثلاثاء في جيلسنكيرشن.

وتفاعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الأثار غير المسبوقة لجائحة كورونا عبر إقامة بطولة مجمعة في أربعة ملاعب بغرب ألمانيا، إذ تقام فعاليات دور الثمانية والمربع الذهبي من مباراة واحدة بدلا من مباراتين وتقام المباراة النهائية في كولونيا يوم 21 اغسطس الجاري.

ويرفع إنتر ميلان راية التحدي أمام ليفركوزن بعد الفوز على خيتافي بهدفين دون رد، وهو الفوز الذي أثنى عليه المدرب انطونيو كونتي بعد أن انتقد إدارة النادي لعدم مساندة فريق الكرة خلال الأوقات الصعبة من الموسم.

وقال كونتي "أمام خيتافي كانت الأمور تسير بشكل سيء لكننا كنا أذكياء، نتطور على مستوى الشجاعة والتصميم، وفي رغبتنا في عدم استقبال أهداف ، هذا بمثابة الجانب الحاسم للفريق".

وأبدى كريستيان إريكسن أسفه لاستمرار غياب الجماهير عن المشهد وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني لإنتر ميلان في شباك خيتافي بعد أن سجل زميله البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأول، معلنا عن هدفه الثلاثين مع النادي الإيطالي.

وقال الدنماركي إريكسن "سنحاول إثارة حماسهم بينما يتابعونا عبر شاشات التلفاز، ونتمنى أن ننجح في إرضاء مشجعينا مجددا قريبا".

ويقطع ليفركوزن مسافة لا تتجاوز 40 كم لمواجهة إنتر بعد أن أطاح بجلاسجو رينجرز الاسكتلندي من دور الستة عشر.

وقال بيتر بوش مدرب ليفركوزن "راضون عن النتيجة وبتأهلنا للدور التالي، بالتأكيد كان بإمكاننا إنجاز الأمور بشكل أفضل، من المؤسف أن تشارلز ارانجويز سيغيب للإيقاف عن مباراة إنتر ميلان".

المباراة الأخيرة بدور الثمانية ستجمع بين شاختار الذي أطاح بفولفسبورج الألماني من دور الستة عشر في مواجهة بازل الذي اكتسح انتراخت فرانكفورت الألماني برباعية نظيفة.

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