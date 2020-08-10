تعرف على أسماء أغاني ألبوم جنات الجديد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
نور طلعت

تستعد النجمة جنات، لطرح ألبومها الغنائي الجديد وذلك يوم 15 من شهر أغسطس الجاري وذلك عبر قناة"روتانا" على موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

وعلم"الفجر الفني" من مصادره أن الألبوم يحمل عنوان "أنا في انتظارك" وهو من إنتاج شركة"روتانا للصوتيات والمرئيات"، ويضم 11 أغنية.

وينشر "الفجر الفني" أسماء أبرز أغاني الألبوم وهم،:" "نوم الظالم" وهي من كلمات سلامه علي، وألحان وليد سعد، وأغنية"أنا في انتظارك" من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع.

ويتعاون مع جنات في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم عزيز الشافعي، أمير طعيمه، شادي نور، تامر حسين، رامي جمال، وليد سعد، بلال سروروهاني ربيع.

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