مصادر لبنانية: رئيس الوزراء سيقدّم الاستقالة دون جلسة اليوم

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:01 م
رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية
وكالات

 أعلنت مصادر لبنانية، اليوم الاثنين، عن معلومات عن عدم تأمين نصاب لجلسة مجلس الوزراء اليوم.

 

وقالت المصادر اللبنانية، إن رئيس الوزراء حسان دياب سيقدّم الاستقالة دون جلسة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الاثنين.

 

حذر الجيش اللبناني المتظاهرين الذين يعتدون على الممتلكات وسط بيروت، مؤكدًا أنها ستتعامل مع مثيري العنف بكل قوة.

 

وجدد الجيش في بيان له اليوم الأحد الدعوة للمتظاهرين بالالتزام بالسلمية في التعبير عن رأيهم حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "صدى البلد".

 

كان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارا هائلا، وأوضحت التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.


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