جولة تفقدية لوزير التعليم العالي بمقر مكتب التنسيق (صور)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمقر مكتب التنسيق الرئيسي الجديد بجامعة عين شمس.

وأكد الوزير على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأسرهم، وشدد على إتباع العاملين بالتنسيق لتعليمات التباعد الاجتماعي والتطهير وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية استلام الأوراق والطلبات والتعامل المباشر مع الطلاب وغيرها، وأشار الوزير إلى أن أعمال التنسيق تتم بشكل الكترونى بالكامل منذ سنوات وبنجاح، وهو ما يضمن سلامة الجميع، كما تم تجهيز مقر لاستقبال الطلاب المتقدمين للتنسيق بكل جامعة بحيث يتوجه كل طالب لأقرب جامعة لمقر سكنه، فى حالة وجود أى استفسارات أو طلبات.

كما أكد الوزير على أن مقر التنسيق الرئيسى فى أتم جاهزيته لاستقبال جميع الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وكذلك الشهادات المعادلة، وخلال جولته تفقد المكاتب والقاعات المخصصة لاستقبال الطلاب، واطمئن على توفير الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بالمكان، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم، مؤكدا على أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات، مشيدا بتفهمهم واستماعهم لمشاكل المواطنين والتحقيق فيها وتلبية طلباتهم، مؤكدا على تقدير الوزارة لما تمثله مرحلة دخول الجامعة من أهمية وخصوصية للأسرة المصرية.

وأكد الوزير على أن الانتهاء من استعدادات التنسيق يأتى استكمالا للجهد الكبير الذى بذلته منظومة التعليم الجامعى بكل مؤسساتها فى إتمام العام الدراسى السابق بنجاح، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المسؤولة عن متابعة امتحانات الفرق النهائية بالمجلس الأعلى للجامعات، مازالت تتابع عن كثب مهمة اجتياز طلاب الفرق النهائية لامتحاناتهم والحصول على شهادات التخرج بنجاح، مشيرا إلى الدولة المصرية نجحت فى تجاوز أزمة كورونا فى مجال التعليم والتعليم العالى من خلال ضمان سير العملية التعليمية بما يحقق أهدافها ويحافظ على مصلحة الطلاب، مضيفا استمرار متابعة الجهود حتى الانتهاء من عملية التنسيق بالكامل، وحتى تسكين الطلاب بالمدن الجامعية وبدء العام الدراسى القادم.

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى تجهيز خطة العام الدراسى الجديد والتى تعتمد على نظام التعليم الهجين لزيادة الاعتماد على التعليم عن بعد، ومراعاة التخصصات الدراسية التى تتطلب دراسة عملية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ٤.٨ مليار جنية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات وأن التداعيات التي نتجت عن جائحة الكورونا اكدت على اهمية الانتهاء من هذه الخطة فى أقرب وقت.

رافق الوزير خلال جولته د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ايمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والدكتور حسام عبد الغفار امين المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي للوزارة الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق

جولة تفقدية لوزير التعليم العالي بمقر مكتب التنسيق (صور)
جولة تفقدية لوزير التعليم العالي بمقر مكتب التنسيق (صور)
جولة تفقدية لوزير التعليم العالي بمقر مكتب التنسيق (صور)
جولة تفقدية لوزير التعليم العالي بمقر مكتب التنسيق (صور)
جولة تفقدية لوزير التعليم العالي بمقر مكتب التنسيق (صور)
جولة تفقدية لوزير التعليم العالي بمقر مكتب التنسيق (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي كورونا الامارات كورونا فيروس كورونا تنسيق الثانوي العام 2020 بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة جديدة تهدد أحلام برشلونة

منذ أقل من ساعتين

إثيوبيا توقف وزير الدفاع ليما ميجيرسا

منذ 39 دقيقة

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

عرض خيالي من ريال مدريد لضم ديبالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ حوالي 10 ساعات

نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يكرم 17 طالبا بـ"طب عين شمس"

حصاد نشاط وزير التعليم العالي في الأسبوع الأول للدراسة

وزير التعليم العالي يرأس الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات

وزير التعليم العالي يتفقد لجان الامتحانات بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس تستعد لاستقبال أعمال التنسيق

"التعليم العالي" تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

09:01 ص

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

09:49 ص

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

11:30 ص

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى