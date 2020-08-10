وكيل طب عين شمس يتفقد لجان امتحانات الماجستير (صور)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
قام وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتفقد لجان امتحانات الماجستير دور (إبريل مايو) المؤجل ومتابعة سير الامتحانات. 

وقد تم مراعاة كافه الأجراءات الاحترازية اللازمه من قياس درجات الحرارة للممتحنين قبل دخول اللجان وكذلك الحفاظ على مسافات التباعد بين الممتحنين وارتداء الكمامات  وكذلك تعقيم قاعات الامتحانات قبل وبعد الامتحانات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزيرأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
وكيل طب عين شمس يتفقد لجان امتحانات الماجستير (صور)
وكيل طب عين شمس يتفقد لجان امتحانات الماجستير (صور)
وكيل طب عين شمس يتفقد لجان امتحانات الماجستير (صور)
وكيل طب عين شمس يتفقد لجان امتحانات الماجستير (صور)
وكيل طب عين شمس يتفقد لجان امتحانات الماجستير (صور)
وكيل طب عين شمس يتفقد لجان امتحانات الماجستير (صور)
وكيل طب عين شمس يتفقد لجان امتحانات الماجستير (صور)
وكيل طب عين شمس يتفقد لجان امتحانات الماجستير (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجان الامتحانات عين شمس طب عين شمس بوابة الفجر امتحانات الفجر

أخبار تهمك

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

عرض خيالي من ريال مدريد لضم ديبالا

منذ حوالي 3 ساعات

إثيوبيا توقف وزير الدفاع ليما ميجيرسا

منذ 35 دقيقة

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ يوم

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة جديدة تهدد أحلام برشلونة

منذ أقل من ساعتين

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ أقل من ساعة

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"التعليم": 15 مايو موعد إعلان إجراءات امتحانات الثانوية (فيديو)

جامعة كفر الشيخ: التزام تام داخل اللجان بارتداء الكمامات (فيديو)

"حاسبات عين شمس" تبدأ ماراثون امتحانات البكالوريوس

رئيس جامعة عين شمس يتفقد سير الامتحانات بعدد من الكليات (صور)

رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات كلية طب الأسنان (صور)

نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات بكلية البنات (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

09:01 ص

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

09:49 ص

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

11:30 ص

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى