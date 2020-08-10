جولة تفقدية لبروكيتش داخل مقر الأهلي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:53 م
التشيكي ميشال بروكيتش
التشيكي ميشال بروكيتش
علي نبوي

حرص التشيكي ميشال بروكيتش المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي على القيام بجولة تفقدية في مقر الجزيرة صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد توقيع عقود توليه المهمة وذلك في صحبة خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

شهدت الجولة تفقد المدرب التشيكي لمنشآت مقر النادي بالجزيرة ودولاب البطولات، بالإضافة إلى زيارة ملعب التتش، وغرف خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

وقام «بروكيتش» بتوقيع تعاقده مع النادي بعد اجتماع مع رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة ، وفي حضور خالد بيبو وأمير توفيق.



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رياضة التشيكي ميشال بروكيتش الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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