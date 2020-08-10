جولة تفقدية لبروكيتش داخل مقر الأهلي
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:53 م
علي نبوي
حرص التشيكي ميشال بروكيتش المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي على القيام بجولة تفقدية في مقر الجزيرة صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد توقيع عقود توليه المهمة وذلك في صحبة خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.
شهدت الجولة تفقد المدرب التشيكي لمنشآت مقر النادي بالجزيرة ودولاب البطولات، بالإضافة إلى زيارة ملعب التتش، وغرف خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.
وقام «بروكيتش» بتوقيع تعاقده مع النادي بعد اجتماع مع رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة ، وفي حضور خالد بيبو وأمير توفيق.
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