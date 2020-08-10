شديد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، عن حالة طقس للأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية، محذرة المواطنين من الخروج من المنزل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدًا الثلاثاء طقس مائل للحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أن تنخفض معدلات الرطوبة لتصل الي 78%، مما يساهم في اعتدال حالة الجو بشكل عام.

وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الثلاثاء والتى تتمثل في شبورة صباحا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية وتكون متوسطة علي جنوب الصعيد مصحوبة برياح نشطة احيانا على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

أما عن يومي الأربعاء والخميس المقبلين يشهد طقس مائل للحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية، بينما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وتكون أبرز الظواهر الجوية والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة احيانا على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

توقعات درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة 

وعن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة


وتبلغ درجات الحرارة، يوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة

وتسجل درجات الحرارة، يوم الخميس بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة

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