45 جامعة يتنافسون فى 9 مسابقات بالدورة الرياضية الإلكترونية الأولي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
الفجر
انطلقت فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولي لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، والتي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري، بمشاركة 45 جامعة مصرية يتنافسون فى 9 مسابقات.

وأكد الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات أن عدد المشاركين في الدورة بلغ 1468 طالب وطالبة، وان جامعة المنيا تشارك بأكبر وفد (208 طالب وطالبة)، يليها جامعة حلوان (206)، وجامعة الإسكندرية (178)، بينما تشارك جامعات مطروح والنيل والوادي الجديد لأول مرة فى أنشطة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

كما أشار الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الى ان العدد الأكبر للمشاركين جاء في مسابقة الشطرنج باجمالى (310 طالب وطالبة)، تليها منافسات الالعاب الالكترونية (247).

يذكر أن الدورة تقام "أون لاين" طبقا للإجراءات الاحترازية المعلنة خلال الفترة الحالية، كما انها تقام بمناسبة ذكري احتفالات ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ تحت شعار (الرياضة سماتنا.. حتي لو جوا بيتنا)، وذلك في مسابقات: الجملة الرياضية، والأسرة الرياضية النشيطة، والبرنامج الرياضي التخصصي، والثقافة الرياضية، والكاراتية (كاتا) عن بعد، والألعاب الإلكترونية، والشطرنج، والرماية بالليزر، والسلاح.

وأوضح بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضى المصرى للجامعات ان فعاليات حفل افتتاح الدورة سيقام عن طريق البث المباشر على صفحات الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقام الدورة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ورئيس اللجنة التنفيذية للدورة.

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