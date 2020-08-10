ياسر إبراهيم يعود الى التدريبات ضمن برنامج التأهيل

ياسر إبراهيم يعود الى التدريبات ضمن برنامج التأهيل
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:44 م
علي نبوي
بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له اللاعب.
ويخضع ياسر إبراهيم برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق وذلك للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.
ويذكر أن اللاعب خاض برامج بدنية وعلاجا طبيعيا في «الجيم» بعد إصابته في كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية؛ مما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة انبي أمس.
وفاز الأهلي أمس على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.