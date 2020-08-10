ياسر إبراهيم يعود الى التدريبات ضمن برنامج التأهيل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:44 م
ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
علي نبوي
بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له اللاعب. 


ويخضع ياسر إبراهيم برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق وذلك للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. 


ويذكر أن اللاعب خاض برامج بدنية وعلاجا طبيعيا في «الجيم» بعد إصابته في كاحل القدم  خلال مباراة الجونة الودية؛ مما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة انبي أمس. 


وفاز الأهلي أمس على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

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