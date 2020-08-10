هاني الناظر: مصر في نهاية الموجة الأولى لفيروس كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن مصر حاليا في نهاية الموجة الأولى لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن زيادة الأعداد التي تشهدها الدول الأوروبية الآن هى أيضا تتبع الموجة الأولى.





وأشار "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن زيادة الأعداد في مصر الأيام الأخير شيىء طبيعي، متوقعا انخفاضها مرة أخرى الأيام المقبلة، معقبا: "شرشرة المنحنى ارتفاعا وانخفاضا ظاهرة طبيعية".





وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن فيروس كورونا مازال موجودا، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية سيزيد من معدل الإصابات.





وفي سياق متصل، أيام فقط تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا لوقف هجماتها على البشر، حيث فجرت روسيا مفاجأة كبرى بانتهائها من التجارب على اللقاح، والموافقة عليه، وسيتم تسجيله فى 12 أغسطس المقبل، ليسجل التاريخ هذا الموعد المهم، معلنة تصنيع ما يقرب من 40 مليون جرعة أولية يتم تطعيمها للعاملين فى المجال الطبي وكبار السن.





وأضاف التقرير الذي أذاعته قناة الغد أن اللقاح المنتظر تم تطويره من قبل وزارة الدفاع الروسية ومركز "جماليا" الوطنى للأبحاث، ودخل اللقاح مرحلة التجارب السريرية فى يونيو الماضي باختباره على 38 متطوعًا من الجيش الروسي.





وأوضح التقرير أن وزارة الدفاع أعلنت أن اللقاح أثبت فعاليته فى إنتاج أجسام مضادة لـ"كوفيد 19"، حيث الإعلان عن اللقاح صاحبه شكوك واتهامات فأكسفورد البريطانية اتهمت روسيا بسرقة أبحاث أولية تتعلق بـ"لقاح كورونا" وهو الاتهام التى لم تعره الدولة الروسية أى اهتمام، ومضت وسائل الإعلام الروسية تحتفي باللقاح الجديد وتبث حالة الأمل فى المجتمع.



