إثيوبيا توقف وزير الدفاع ليما ميجيرسا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:43 م
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي
وكالات

أوقف حزب الازدهار الإثيوبي، وزير الدفاع والرئيس السابق لولاية أوروميا الإقليمية، ليما ميجيرسا، ومسؤولين آخرين من أعضاء الحزب، حسبما أعلن المتحدث باسم الحزب، اليوم الاثنين.

 

وأفادت شبكة أوروميا الاذاعية، بأن الحزب علق أعمال وزير الدفاع ليما ميجرسسا، إلى جانب عضو آخر في اللجنة التنفيذية، تيبا حسن، وعضو اللجنة المركزية، ميلكيسا ميديجا.

 

ونقلت شبكة البث الإقليمية فيكادو تيسيما رئيس مكتب الحزب بالمنطقة، قوله: "عندما يكونون مستعدين لأداء واجباتهم ، يمكنهم العودة إلى مناصبهم السابقة".

 

وكانت مصر والسودان قد أعلنا، الأربعاء الماضي، تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات بشأن الطرح الإثيوبي، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.

 

وقالت مصر إن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع الإثنين، برئاسة وزراء المياه، وقالت وزارة الري السودانية إن موقف إثيوبيا الأخير يثير مخاوف جديدة بشأن مسار مفاوضات السد، وأرسلت إثيوبيا نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء سد النهضة الإثيوبي.

 

وقالت وزارة المياه والري والطاقة، في بيان، إن "إثيوبيا أرسلت نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة

 

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