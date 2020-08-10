عمرو يوسف يدعم مصطفى حفناوي ويطلب من الجمهور الدعاء له

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شارك الفنان عمرو يوسف محبيه صورة تجمعه باليوتيوبر مصطفى حفناوي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وطالب عمرو محبيه بالدعاء لليوتيوبر مصطفى حفناوي وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة نتيجة تشخيص طبي خاطئ.



وتم نقل حفناوي إلى المستشفى الجوي في التجمع الخامس بعد إصابته بنزيف فى المخ وبسبب تشخيصه خطأ من قبل الأطباء أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.



وتلقى مصطفى حفناوي دعم كبير من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا، وأبرزهم الفنان تامر حسني الذي ذهب إليه بالمستشفى ليقدم الدعم المعنوي لعائلة مصطفى، وليستفسر عن حالته الصحية بالضبط من الأطباء، لرغبة حسني في سفر مصطفى، إلى الخارج على نفقته الخاصة لتلقي العلاج أو إجراء عمليات جراحية، في حالة عدم توفر العلاج المناسب له بالدولة، ولكن جاء رد الأطباء بأن حالته الصحية حرجة وصعبة للغاية ولا يتغير شئ في الحاله إذا سافر وأكدوا على احتياج مصطفى لمعجزة إلهية.