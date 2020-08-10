تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد: تفوق تاريخي كاسح للفارس الأبيض (أرقام)

يستضيف ستاد "برج العرب" بالإسكندرية مساء اليوم الاثنين، مباراة قوية ستجمع بين فريق الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد قرار استئناف البطولة المحلية عقب فترة توقف طويلة دامت أكثر من 5 أشهر بسبب تفشي وباء كورونا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 مباراة جمعها من 17 مباراة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 52 نقطة، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 27 نقطة جمعها من 17 مباراة أيضًا.





التاريخ يرجح كفة الزمالك أمام الإتحاد السكندري





يعد فريق الاتحاد السكندري ثاني أكثر الأندية المصرية التي واجهت الزمالك في التاريخ بعد النادي الأهلي، حيث تقابل الفريقين في 154 مباراة طوال تاريخهما في مختلف البطولات، حقق الفارس الأبيض الفوز في 98 مباراة، مقابل 21 انتصارًا لزعيم الثغر، وحسم التعادل 35 مباراة بينهما.





نجح لاعبو الزمالك في زيارة شباك الاتحاد السكندري 263 مرة طوال تاريخ مواجهات الفريقين، بينما استقبلت الشباك البيضاء 162 هدفًا في مختلف البطولات.





أول مواجهة جمعت الزمالك مع الإتحاد السكندري كانت في 21 أبريل لعام 1922، في نهائي بطولة كأس مصر، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 5 – 0، سجل الأهداف (علي رياض "هدفين"، جميل عثمان، السيد أباظة، حسين حجازي).





جمعت الزمالك مع الاتحاد السكندري 119 مباراة في بطولة الدوري الممتاز عبر التاريخ، فاز أبناء ميت عقبة في 76 مباراة، بينما فاز "سيد البلد" في 13 مباراة فقط، وحسم التعادل نتيجة 30 مباراة بينهما بالبطولة المحلية.





اللقاء الأول بين الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز كان بالجولة السابعة من البطولة المحلية موسم 1948 / 1949، وأقيمت المباراة يوم 5 ديسمبر 1948، وفاز الفريق السكندري بنتيجة 4 / 1 سجل أهداف زعيم الثغر (عبد القادر قورة "هاتريك" – كمال الصباغ)، وجاء هدف الأبيض عن طريق (حسين علي بالخطأ في مرماه).





بعيدا عن بطولة الدوري الممتاز، تقابل الزمالك والاتحاد السكندري في 26 مباراة بكأس مصر، الفوز كان حليف الفريق الزملكاوي في 17 مباراة، وخسر 6 مباريات وحسم التعادل 3 مباريات بينهما.





والتقي الفريقين في 5 مباريات بكأس السلطان حسين، فاز الأبيض في مباراتين وخسر مباراة، وتعادل في مباراتين، بينما تقابل الفريقين في مباراتين بالبطولة العربية، فاز كل منهما في مباراة، والتقي الفريقين في مباراتين بدورة 6 أكتوبر وفاز بهما أبناء ميت عقبة.





يعد الثنائي جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق ومحمد الديبة نجم الاتحاد السكندري، هما هدافي مواجهات الفريقين بالدوري العام وسجل كل منهما 7 أهداف.





أكبر انتصار تحقق في تاريخ لقاءات الفريقين كان 12 نوفمبر 1961، في الدوري العام موسم 1961/1962، حيث فاز الزمالك على الإتحاد السكندري بنتيجة 7-0 ، سجل الأهداف ( نبيل نصير "هاتريك"، وأحمد مصطفى وسمير قطب وخضر وأحمد عفت).





آخر مواجهة جمعت الزمالك مع الاتحاد السكندري كانت في الدور الأول من النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز بتاريخ 23 سبتمبر 2019، وفاز الفريق الأبيض بهدف دون مقابل.



