مجلس الأمن يعود للصورة.. 4 مستجدات بشأن ملف سد النهضة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:37 م
سد النهضة
سد النهضة
أحمد القاسم
مازال ملف سد النهضة، يمثل الشغل الشاغل لمصر والسودان، خلال الفترة الحالية بسبب تعنت إثيوبيا في توقيع اتفاق ملزم لكافة الأطراف، في حين يحاول مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي أن يقدم حلولا للأزمة بين الدول الثلاث.

وفي الساعات الأخيرة، طرأت مستجدات على الملف في وقت تعثرت فيه المفاوضات، ويقدم "الفجر" تلك المستجدات في السطور الأتية:

- أعلنت إثيوبيا استئناف مفاوضات سد النهضة، اليوم الاثنين، لكن مصر والسودان أعلنتا مقاطعة هذه الجولة، فالسودان رفضت العودة إلى التفاوض من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها، فيما علقت مصر مشاركتها في المفاوضات الأسبوع الماضي، مؤكدة أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

- وضعت السودان شروطا من أجل العودة مرة آخرى إلى طاولة التفاوض فرهن السودان استمرار مشاركته فى المفاوضات التى يقودها الاتحاد الإفريقى؛ بعدم الربط ما بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى.

- ترفض إثيوبيا توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من مياه سد النهضة لدول المصب، السودان ومصر، وأكد مسئوليها أنهم يراعون مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل، ويضعون في اعتبارهم التعامل مع حالات الجفاف تلك بما يمكن من مواجهتها، لكنه لا يمكن أن توقع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه لدول المصب.

- أفاد مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، أنه خلال خطة عمله لشهر أغسطس الجارى برئاسة أندونيسيا سيراقب التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى، ويمكن إضافة اجتماعات إضافية حسب الحاجة.


يذكر أن مصر علقت اجتماعا كان مخصصا لمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة كان مقرر إقامتهم يومي 4-5 اغسطس، بعد أن قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط ارشادية وقواعد ملء سد النهضة، لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الالزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.


وفي هذا الشأن، قالت وزارة الخارجية: " الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع الاثنين، برئاسة السادة وزراء المياه والذى خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سد النهضة الساعات الاخيره أزمة إثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

إثيوبيا توقف وزير الدفاع ليما ميجيرسا

منذ نصف ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ أقل من ساعة

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

منذ ساعة و 9 دقيقة

صدمة جديدة تهدد أحلام برشلونة

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

عرض خيالي من ريال مدريد لضم ديبالا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ يوم

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

09:01 ص

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

09:49 ص

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

11:30 ص

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى