طارق العشري: "مش هسيب اللاعبين تموت"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:31 م
طارق العشري
طارق العشري
الفجر الرياضي
أكد طارق العشري المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي أن ما يهمه في المقام الأول هو صحة اللاعبين.

وكان المصري أعلن وجود 16 حالة إصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز اليوم الإثنين.

وقال العشري في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير": "مش هسيب اللاعبين تموت عشان ماتش كورة قدم".

وتابع: "اللاعبون غادروا المعسكر في الإسكندرية واتجهوا إلى بورسعيد وهناك صعوبة لإقامة مباراة حرس الحدود".

واختتم مدرب المصري: "تم إجراء مسحة كورونا على اللاعبين في السابعة صباح اليوم".

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