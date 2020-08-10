ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتفاؤل حيال الطلب الآسيوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
 ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات المعروض، لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لتدعيم تعافي الاقتصادي الأمريكي حد من المكاسب‮.‬

وبحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 34 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 44.74 دولار للبرميل، في حين تقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا أو 1.1 بالمئة مسجلة 41.69 دولار‮.‬

كان كلا الخامين انخفض يوم الجمعة، متأثرا ببواعث القلق إزاء الطلب، لكن برنت ختم الأسبوع مرتفعا 2.5 بالمئة، في حين صعد غرب تكساس 2.4 بالمئة‮.‬

وقال مايكل مكارثي، استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، ”تعليقات نهاية الأسبوع من أرامكو هي المحرك حاليا‮“.‬

كان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية قال ‮يوم ‬ الأحد إنه يلحظ انتعاش الطلب في آسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب إغلاقات مكافحة فيروس كورونا‮.‬

وقال مكارثي ”رسم صورة مزهرة للنظرة المستقبلية للطلب في المنطقة الآسيوية‮“.‬

وعلى صعيد المعروض، قال العراق إنه سيخفض إنتاجه النفطي 400 ألف برميل يوميا أخرى في أغسطس آب وسبتمبر أيلول للتعويض عن إنتاج فوق المستهدف في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما سيساعده على الالتزام بنصيبه من تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك‮+.‬

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