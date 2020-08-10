الرئيس البيلاروسي يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، اليوم الاثنين، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حقق فوزًا ساحقًا في إعادة انتخابه، بعد اشتباكات دامية بين شرطة مكافحة الشغب وآلاف المحتجين الذين قالوا، إن الانتخابات مزورة.





وقالت أرقام من لجنة الانتخابات، إن لوكاشينكو فاز بنسبة 80٪ من الأصوات في انتخابات الأحد. وأظهرت البيانات أن سفيتلانا تيخانوسكايا، مدرسة اللغة الإنجليزية السابقة التي خرجت من الغموض لتصبح منافسه الرئيسي، فازت بنسبة 9.9٪ من الأصوات.





لم يحكم المراقبون الأجانب على أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة في بيلاروسيا منذ عام 1995، وشهدت الفترة التي سبقت التصويت قيام السلطات بسجن منافسي لوكاشينكو وفتح تحقيقات جنائية مع الآخرين الذين أعربوا عن معارضتهم.





حكم لوكاشينكو، وهو مدير مزرعة جماعية سوفييتي سابق، البلاد منذ عام 1994، لكنه يواجه أكبر تحدٍ منذ سنوات للحفاظ على قبضته على السلطة وسط خيبة أمل في بعض الأوساط بشأن طريقة تعامله مع وباء فيروس كورونا المستجد والاقتصاد وسجله غير المكتمل في مجال حقوق الإنسان.





وساد الهدوء شوارع العاصمة مينسك، ومدن أخرى بعد أعمال عنف ليل الأحد عندما استخدمت الشرطة القوة في محاولة لتفريق آلاف المحتجين الذين تجمعوا بعد إغلاق مراكز الاقتراع للتنديد بما وصفوه بانتخابات غير شرعية.





وصفق المتظاهرون وهتفوا "النصر" ولوحوا بالأعلام وأطلقوا أبواق السيارات تضامنا مع المعارضة. بنى البعض المتاريس بصناديق القمامة. أطلقت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في محاولة لإجبار الناس على العودة إلى منازلهم.





وقال شهود، إن لقطات مصورة أظهرت رجال شرطة يرتدون الخوذة وهم يعتقلون المتظاهرين بالقوة، كما صدمت شاحنة صغيرة حشدا من الناس في مينسك.





وقالت جماعة "سبرينج 96'' الحقوقية، إن شخصًا واحدًا على الأقل قُتل في حادث الشاحنة. وأضافت، أن العشرات أُصيبوا في الاشتباكات واُعتقل أكثر من 100 شخص.





وقالت السلطات، إنه لم يسقط أحد في أعمال العنف، لكن 10 من ضباط الشرطة أُصيبوا.





ومن المتوقع أن تتحدث تيخانوسكايا، التي دخلت السباق بعد سجن زوجها المدون الذي كان ينوي الترشح، في وقت لاحق اليوم الاثنين.





ودعت أنصارها الأحد إلى منع ما وصفته بالاستفزازات ودعت السلطات إلى الامتناع عن العنف. واجتذبت مسيراتها بعض أكبر الحشود منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991.





وقد تؤدي محاولات لوكاشينكو لقمع الاحتجاجات إلى الإضرار بجهوده الأوسع لإصلاح العلاقات مع الغرب وسط توتر العلاقات مع الحليف التقليدي روسيا، التي حاولت الضغط على بيلاروسيا نحو اتحاد اقتصادي وسياسي أوثق.





وتقول جماعات حقوق الإنسان إن أكثر من 1300 شخص اعتقلوا في حملة القمع قبل الانتخابات، بما في ذلك مراقبو الانتخابات المستقلون وأعضاء فريق حملة تيخانوسكايا.



