الرئيس البيلاروسي يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، اليوم الاثنين، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حقق فوزًا ساحقًا في إعادة انتخابه، بعد اشتباكات دامية بين شرطة مكافحة الشغب وآلاف المحتجين الذين قالوا، إن الانتخابات مزورة.

وقالت أرقام من لجنة الانتخابات، إن لوكاشينكو فاز بنسبة 80٪ من الأصوات في انتخابات الأحد. وأظهرت البيانات أن سفيتلانا تيخانوسكايا، مدرسة اللغة الإنجليزية السابقة التي خرجت من الغموض لتصبح منافسه الرئيسي، فازت بنسبة 9.9٪ من الأصوات.

لم يحكم المراقبون الأجانب على أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة في بيلاروسيا منذ عام 1995، وشهدت الفترة التي سبقت التصويت قيام السلطات بسجن منافسي لوكاشينكو وفتح تحقيقات جنائية مع الآخرين الذين أعربوا عن معارضتهم.

حكم لوكاشينكو، وهو مدير مزرعة جماعية سوفييتي سابق، البلاد منذ عام 1994، لكنه يواجه أكبر تحدٍ منذ سنوات للحفاظ على قبضته على السلطة وسط خيبة أمل في بعض الأوساط بشأن طريقة تعامله مع وباء فيروس كورونا المستجد والاقتصاد وسجله غير المكتمل في مجال حقوق الإنسان.

وساد الهدوء شوارع العاصمة مينسك، ومدن أخرى بعد أعمال عنف ليل الأحد عندما استخدمت الشرطة القوة في محاولة لتفريق آلاف المحتجين الذين تجمعوا بعد إغلاق مراكز الاقتراع للتنديد بما وصفوه بانتخابات غير شرعية.

وصفق المتظاهرون وهتفوا "النصر" ولوحوا بالأعلام وأطلقوا أبواق السيارات تضامنا مع المعارضة. بنى البعض المتاريس بصناديق القمامة. أطلقت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في محاولة لإجبار الناس على العودة إلى منازلهم.

وقال شهود، إن لقطات مصورة أظهرت رجال شرطة يرتدون الخوذة وهم يعتقلون المتظاهرين بالقوة، كما صدمت شاحنة صغيرة حشدا من الناس في مينسك.

وقالت جماعة "سبرينج 96'' الحقوقية، إن شخصًا واحدًا على الأقل قُتل في حادث الشاحنة. وأضافت، أن العشرات أُصيبوا في الاشتباكات واُعتقل أكثر من 100 شخص.

وقالت السلطات، إنه لم يسقط أحد في أعمال العنف، لكن 10 من ضباط الشرطة أُصيبوا.

ومن المتوقع أن تتحدث تيخانوسكايا، التي دخلت السباق بعد سجن زوجها المدون الذي كان ينوي الترشح، في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ودعت أنصارها الأحد إلى منع ما وصفته بالاستفزازات ودعت السلطات إلى الامتناع عن العنف. واجتذبت مسيراتها بعض أكبر الحشود منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وقد تؤدي محاولات لوكاشينكو لقمع الاحتجاجات إلى الإضرار بجهوده الأوسع لإصلاح العلاقات مع الغرب وسط توتر العلاقات مع الحليف التقليدي روسيا، التي حاولت الضغط على بيلاروسيا نحو اتحاد اقتصادي وسياسي أوثق.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن أكثر من 1300 شخص اعتقلوا في حملة القمع قبل الانتخابات، بما في ذلك مراقبو الانتخابات المستقلون وأعضاء فريق حملة تيخانوسكايا.

بعد الإدلاء بصوته يوم الأحد، نفى لوكاشينكو فرض تدابير قمعية ووصفها بأنها "أخبار كاذبة أو اتهامات بعيدة المنال".

أخبار تهمك

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

حسن هيثم يرفض تمثيل منتخب مصر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ يوم

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عرض خيالي من ريال مدريد لضم ديبالا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 11 ساعة

بعد ارتباط رمضان صبحي بالانتقال إلى الزمالك.. الأبيض يكشف الحقيقة

منذ حوالي 6 ساعات

بايرن ميونخ مهدد نجم الفريق أمام برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

صراع بين نابولي وتشيلسي على نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

09:49 ص

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

11:30 ص

عرض خيالي من ريال مدريد لضم ديبالا

09:57 ص

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى