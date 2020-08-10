بريطانيا: عبور المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا غير مقبول

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت وزيرة بريطانية، اليوم الاثنين، أن عبور المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا إلى المملكة المتحدة أمر غير مقبول، لذا يجب اتخاذ إجراءات لمنع المهربين من استغلال الأشخاص الذين يخاطرون برحلة محفوفة بالمخاطر عبر القنال في قوارب صغيرة.

وقالت وزيرة الصحة الشابة، هيلين واتيلي، لشبكة سكاي نيوز: "لدينا وضع غير مقبول للعديد من المهاجرين الذين يعبرون القناة في الوقت الحالي"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "نحن نتخذ إجراءات."

وقد عينت السلطات في بريطانيا، اليوم الأحد، قائدًا لقيادة ردها على معالجة عبور القوارب الصغيرة غير القانونية عبر القنال. خلق دور جديد بعد موجة من المهاجرين الوافدين على الساحل الإنجليزي الجنوبي.

عينت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، دان أوموني، أحد أفراد مشاة البحرية الملكية السابقة، قائدًا جديدًا لتهديد القناة السرية البريطانية، قائلًا، إنه سيعمل مع فرنسا لجعل مسار القناة غير صالح لعبور القوارب الصغيرة.

مستفيدًا من موجة الطقس الحار والظروف البحرية الهادئة، قام مئات الأشخاص، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل، بعبور 33 كم (21 ميلًا) في سفن صغيرة في الأيام الأخيرة.

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