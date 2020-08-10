أسباب تزايد أعداد مصابي كورونا لليوم الثالث على التوالي

عادت مخاوف المواطنين مجددًا، جراء تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا، لليوم الثالث على التوالي، عقب انخفاضها، ليتسائل الجميع عن تداعيات ذلك، حيث ترجع لتجمعات عيد الأضحى.





تزايد إصابات كورونا





تزايدت إصابات فيروس كورونا اليوم الثالث على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 17 حالة جديدة.





ويعتبر اليوم هو الثالث الذي يرتفع عدد الإصابات لفيروس كورونا، بعد أن سجلت وزارة الصحة أقل عدد إصابات يوم 4 أغسطس حيث سجلت الوزراة 112 حالة ثم ارتفعت الحالات بعد ذلك نسبيا فسجلت يوم 6 من هذا الشهر 131 حالة ثم ارتفعت بعدها لتسجل 141 حالة ثم أمس 167 حالة واليوم 178 حالة.





تجمعات عيد الأضحى





وحول تزايد الإصابات، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن زيادات التجمعات خلال عيد الأضحى كان سببا في ذلك.





عدم حذر المواطنين





بينما أوضح الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن زيادة أعداد الإصابات النسبية بعد الانخفاض يعود إلى عدم حذر المواطنين.





وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الدولة لم تدخل موجة ثانية من الفيروس، وإنما ارتفاع في الأعداد نتيجة عدم الحذر".





ويأتي إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 95492 حالة من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105".





وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



