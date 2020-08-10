لبنان تبني وتعلو بالحلم على قناة يوتيوب الثقافة المصرية

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تضامنًا مع شعب لبنان فى انفجار مرفأ بيروت مؤخرًا تبث وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب في العاشرة مساء الأربعاء 12 اغسطس حفلاً بعنوان لبنان تبني وتعلو بالحلم من مؤلفات الموسيقار نصير شمة ونظمته دار الاوبرا المصرية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وأقيم بمشاركة مجموعة من نجوم مصر والوطن العربى هم محمد الحلو ، خالد سليم ، مجد القاسم ، اسماء لمنور ، وسام حمدي ، عادل محمود ، حسين قرشي ونسرين .



اكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن بث الحفل يأتي كرسالة رمزية تعبر عن التعاطف مع شعب لبنان وتحمل فى طياتها دعوات شعب مصر بالسلام إلى لؤلؤة الشرق ، وأضافت أن تقديم الدعم بمختلف صوره لشعب لبنان والذي سارعت إليه مختلف دول العالم يعد أحد التجليات الانسانية التي تسهم في مساعدة الأشقاء على تجاوز المحنة ، وقدمت التعازي لأسر ضحايا الحادث المأسوي وتمنت الشفاء العاجل للمصابين .