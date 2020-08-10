التنمية المحلية: تلقينا 17 ألف رسالة عبر صوتك مسموع خلال يوليو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:06 ص
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تلقي مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يوليو الماضي ١٧ ألفا و٢٨٣ رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على "فيس بوك" أو رقم "الواتس آب" أو الخط الساخن أو الإيميل.

وأوضح شعراوي أن الرسائل تضمنت ٣٢٠٣ شكوى، وتم الرد على ٢٥١٧ شكوى بنسبة ٧٨.٦%، وجار حل ٦٨٦ شكوى بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ إطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى يوليو الماضي ١٨٤ ألفا و٩٠٠ رسالة، منها ٤٠ ألفا و٣١١ شكوى، وتم حل ٣٨ ألفا و٤٩٦ شكوى بنسبة ٩٥،٥% وجار حل باقي الشكاوى.

وقال شعراوي أن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى هي (أسيوط - المنيا - القليوبية - الفيوم - بورسعيد- الغربية - الدقهلية )، مضيفًا أن هناك تنوع في شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر يوليو الماضي ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها ١١٥٢ شكوى، والإشغالات ١٢٢٥ شكوى، ومخالفات البناء ٤٧٥ شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ٢٤٩ شكوى، والفساد ١٠٢ شكوى. 

وأكد وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين خاصة التي تتعلق بمحاور مبادرة "صوتك مسموع"، وهي البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية والارتقاء بمستوي الخدمات بكل المحافظات تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن المبادرة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص تنفذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا والتي من أهمها منع تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهي وغلقها في المواعيد التي أعلنها مجلس الوزراء. 

وأشاد شعراوي بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكل المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس بالتواصل الفوري مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330)، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (www.facebook.comsotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني [email protected]، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.

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