خبراء: قطر دعمت حزب الله الإرهابي بالمال والسلاح

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:02 ص
أمير قطر
أمير قطر
وكالات

كشف خبراء ومحللون، عن العلاقة بين قطر وحزب الله، بعد أن أخذت بعدًا سياسيًا - ماليًا لدرجة باتت تتفوق على العلاقة التي تربط بين الحزب وإيران، خاصة فيما يتعلق بالتمويل. 

 

وأكد الخبراء والمحللون، أن الدعم القطري "يلعب دورا أساسيا في صمود حزب الله لا سيما بعد تراجع دعم طهران التي تعاني بدورها من أزمة مالية طاحنة".

 

ومع ظهور المزيد من المعلومات عن هذا الدعم، والذي كان آخره الكشف عن صفقة سلاح قطرية لحزب الله، يقول المحلل السياسي اللبناني علي الأمين وفقا لـ"العين الاخبارية"، إنه "لا شك أن تقديم قطر السلاح والمال لحزب الله كبير لكن لا أرقام محددة عن حجمها".

 

وأضاف: "إنما يمكن القول أنه في مرحلة معنية وصل حزب الله إلى درجة قدم فيه المساعدات لإيران من المال القطري".

 

ويجمع كل من الأمين والمحلل السياسي اللبناني لقمان سليم، على أن "العلاقة بين حزب الله وقطر، بدأت بشكل اساسي عام 2006 بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان عندما زار أمير قطر أمين عام حزب الله بشكل غير معلن ومن ثم تبني الدوحة إعادة الإعمار خاصة في المناطق الخاضعة لنفوذ حزب الله في الجنوب ومراكز دينية تابعة له".

 

وأضاف أنه "منذ ذلك الحين بدأت أعداد كبيرة من المقربين من حزب الله يذهبون إلى قطر ضمن إطار المنافع المتبادلة".

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