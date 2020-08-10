جامعة حلوان تعلن شروط القبول ببرنامج BIS بكلية التجارة وإدارة الأعمال

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:03 ص
ارشيفية
ارشيفية
اية حمروشي
أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، عن شروط القبول ببرنامج BIS "نظم معلومات الأعمال" للعام الدراسى 2020-2021، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وأفاد الأستاذ الدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية، بأن من مميزات البرنامج أنه يقدم تخصصًا فريدًا يجمع ما بين إدارة الأعمال ونظم المعلومات، ويضم البرنامج نخبة منتقاة من أساتذة كليتى التجارة والحاسبات والمعلومات ويعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وتتم الدراسة فيه باللغة الإنجليزية، ويتيح البرنامج فرص دورات تدريبية وورش عمل متميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.

وأضاف عميد الكلية أن هذا البرنامج يعد نواة اساسية لتطوير التعليم الجامعي في مصر ويعكس رؤية وفلسفة جديدة في نسق التعليم العالي والجامعي، ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات الفريدة التي تتمتع بها كلية التجارة وإدارة الأعمال وهو تخصص نظم معلومات الأعمال BIS.

هذا ويتطلب الالتحاق بالبرنامج توافر الشروط الآتية:

1.أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فى نفس العام الدراسى للقبول ( علمى - أدبي ).

٢- أن يكون الطالب مقبولًا بكلية التجارة وإدارة الأعمال إنتظام، عن طريق مكتب التنسيق، وفى نفس عام التقدم، مع مراعاة أن الكلية لا تقبل طلاب الانتساب ببرنامج نظم معلومات الأعمال، أو الباقين للاعادة.

٣- حصول الطالب على ٨٠٪ على الأقل من الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية.

٤- قبول الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية IGCSE بشرط الحصول على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

٥- يقبل البرنامج الحاصلون على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الأمريكية High School Diploma بشرط الحصول على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

٦- يتم المفاضلة عند قبول الطلاب على أساس المجموع الاعتباري( مجموع الثانوية العامة + درجة مادة اللغة الإنجليزية ).

٧- يمكن قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى في حالة وجود أماكن شاغرة على نفس الأساس السابق فى حدود العدد المتبقى من المرحلة الأصلية " السابقة ".

٨- يصدر قرار من مجلس الكلية ويعتمد من رئيس الجامعة باعتماد نتيجة القبول ببرنامج نظم معلومات الأعمال وبذلك يصبح المشمولين بالقرار فى حكم المقبولين بالبرنامج. ويتم إعلان قوائم المقبولين في مقر الكلية وأيضًا على الموقع الرسمي للبرنامج www.helwan.edu.egbis

٩- يقوم الطالب المقبول بالحضور إلى مقر البرنامج بالزمالك في المواعيد المعلنة لاستكمال إجراءات قيده بالبرنامج.

١٠- يتعين حضور الطالب المقبول لمقر البرنامج بالزمالك لاختيار المقررات التي سوف يقوم بدراستها، بتوجيه من المرشد الأكاديمي، وتسجيلها وسداد الرسوم الدراسية.

وللحصول على درجة البكالوريوس فى التجارة فى تخصص نظم معلومات الأعمال يشترط: 

دراسة 129 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالى:

١- متطلبات عامة (12) ساعة معتمدة وتنقسم إلى " (6) ساعة إجبارية+ (6) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية".

٢ - متطلبات كلية ( 60) ساعة معتمدة وتنقسم إلي " (51) ساعة إجبارية (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية".

٣- متطلبات التخصص (57) ساعة معتمدة وتنقسم إلي " (48) ساعة إجبارية (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختياري".

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