صابر الرباعى متذكرًا انطلاقته فى الغناء: كنت أؤمن أن الله سيجعلنى أصل لقلوبكم

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قام الفنان التونسي صابر الرباعي، بإستعاده ذكريات طفولته في عالم الغناء، لافتًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يتحول حلمه إلى حقيقة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر صابر الرباعي صورة له في مرحلة طفولته وهو يقوم بالغناء، وعلق عليها قائلاً:"لطالما كنت عاشِقًا للفن والغناء منذ الصغر، كان هناك حلماً یراودنى وشغفًا لا أشعر به إلا عند وقوفي میكروفون، لم أكن أعلم في هذا السن أن الحلم سوف یتحقق بفضل الله ثم فضلكم، ولكننى كنت أومن دايما أن الله سوف یجعلنى قادرًا على الوصول بصوتى لقلوبكم".



وفي سياق آخر، يتعاون الفنان صابر الرباعي مع الشاعر وليد غزالي، فى أغنية جديدة تحمل اسم "ورحمة قلبي"، ومن ألحان مدين وتوزيع كريم عبد الوهاب، و الأغنية باللهجة المصرية وتحمل طابع دراما شعبي.



والجدير بالذكر أن صابر الرباعي طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ليلة فى العمر"،على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع الموسيقى عمر صباغ، من إخراج وليد ناصيف.







