مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.08% مع بداية تعاملات اليوم
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:53 ص
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.08% رابحاً 1.01 نقطة ليصل إلى مستوى 1293.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 154.3 ألف درهم.
وصعد بسوق البحرين المالي قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.81% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.11%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.06% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.12%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.29%.
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