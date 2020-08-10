مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.08% مع بداية تعاملات اليوم









أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.08% رابحاً 1.01 نقطة ليصل إلى مستوى 1293.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 154.3 ألف درهم.