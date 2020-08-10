"لا تستسلم" .. تفاصيل جلسة كارتيرون مع مصطفى محمد قبل مواجهة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:51 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
علي خلاف
حرص المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على عقد جلسة منفردة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق في الساعات الماضية، لحثه على مواصلة العمل داخل المستطيل الأخضر في مباريات الفريق المقبلة.


جلسة باتريس كارتيرون ومصطفى محمد
وأضاع مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، عدد من الفرص في لقاء المصري الأخير، ببطولة الدوري المصري، حيث ظهر منفعل بشدة خلال اللقاء، ليتعرض لبعض الانتقادات من جانب المحللين.


ووجه الفرنسي كارتيرون بعض الرسائل الهامة لمصطفى محمد، وطالبه بضرورة التركيز التام وعدم شغل ذهنه بما يقال في وسائل الإعلام، وشدد عليه أن أي مهاجم من الوارد أن يتعرض لحالة سوء توفيق في المباريات.


وأوضح الفرنسي لمصطفى محمد أنه لاعب مهم وتطور مستواه ونضج بشكل كبير، وعليه أن يترجم ذلك داخل المستطيل الأخضر، بعدم العصبية أو التوتر حال إضاعة الفرص.


وأشار كارتيرون لمصطفى محمد، إلى أن ثقته في مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يمكن أن تهتز لمجرد إضاعة الفرص وأنه يعلم مستواه وإمكانياته جيدًا، ويعتبره أفضل مهاجم في مصر خلال الفترة الحالية.


موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري
وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الإثنين المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

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