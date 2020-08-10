مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.20% خلال التعاملات الصباحية
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:46 ص
نيفين سمير
إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.20% رابحاً 4.18 نقطة ليصل إلى مستوى 2098.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.7 مليون سهم محققة ما قيمته 91.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1792 صفقة لعدد 26 سهماً.
وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.51%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%.
وقفز 11 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.36%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.61%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.90%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 3.20%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 25.1 مليون ورقة بقيمة 26.8 مليون درهم.
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