مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.20% خلال التعاملات الصباحية

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.20% رابحاً 4.18 نقطة ليصل إلى مستوى 2098.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.7 مليون سهم محققة ما قيمته 91.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1792 صفقة لعدد 26 سهماً.









وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.51%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%.







